Transfermarkt over de helft: PSV-overzicht en openstaande vacatures

De transfermarkt is nog maar twaalf dagen geleden open gegaan, maar de eigenlijke transferperiode in ons land is met half juli in zicht al iets over de helft.

Bij PSV is inmiddels het nodige gebeurd, maar de club is er wat betreft de invulling voor de A-selectie in seizoen 2019-2020 nog niet. Met name achterin zijn er vacatures, die op korte termijn opgevuld moeten worden. Een overzicht:

Keepers:

Zoet, Unnerstall (B), Ruiter, Van Osch (B), Koopmans (T) Van de Meulenhof

In deze linie worden geen grote wijzigingen meer verwacht. Alleen Luuk Koopmans zal naar verwachting nog een transfer gaan maken, aangezien hij geen perspectief op speeltijd heeft.

Verdediging:

Rechtsback: Dumfries, Teze, Luckassen, Rosario

Rechter centrale verdediger: Vacature (?), Luckassen (T), Sainsbury, Teze

Linker centrale verdediger: Viergever, Luckassen (T), Sainsbury, De Haas, Soulas

Linksback: Lato, Vacature (?), Viergever, Theunissen, De Haas

PSV gaat naar verwachting nog een extra linksback en centrale verdediger (rechtspoot) kopen. Ook voor Jong PSV kan er nog een linksback bijkomen, al heeft de club nu wel verschillende opties voor het beloftenteam. Door de huur (in plaats van koop) van Toni Lato bleef wat extra geld in kas dat misschien wel gebruikt kan worden om een droomkandidaat voor het hart van de defensie in te lijven. Voor PSV is het uiteraard niet onplezierig dat Derrick Luckassen zich in de voorbereidingsperiode goed manifesteert. Het is niet uitgesloten dat de club hem in de eerste duels nog hard nodig heeft, bij het uitblijven van een transfer of bij een blessure van zijn interne concurrent Trent Sainsbury. Komt er een nieuweling, dan is een transfer van Luckassen vervolgens weer niet ondenkbaar.

Middenveld:

Rechter middenvelder: Rosario, Gutiérrez, Thomas (B), Ramselaar (T)

Centrale middenvelder: Lammers, Ihattaren, Pereiro (T), Afellay (W)

Linker middenvelder: Hendrix, Sadílek

Een linie die op dit moment voldoende bezet lijkt en waarin ook niet al te veel meer lijkt te gaan gebeuren. Bart Ramselaar en Gastón Pereiro zijn nog wel transferkandidaten. Het lijkt tamelijk zeker dat Ramselaar op 1 september niet meer voor PSV speelt en ook Pereiro wordt normaal gesproken verkocht, tenzij zijn zaakwaarnemer geen kant op wil. Wanneer Ibrahim Afellay volledig wedstrijdfit is, is afwachten. Voorlopig legt PSV geen enkele druk op hem, nadat hij al ruim anderhalf jaar geen officieel duel heeft gespeeld.

Voorin:

PSV heeft voorin behoorlijk wat opties. Topprioriteit is het binnenhalen van de handtekening van Donyell Malen en in zijn kielzog loopt ook het contract van Zakaria Aboukhlal nog maar een jaar door. Met de terugkeer van Sam Lammers is de verkoop van Luuk de Jong deels opgevangen. Daarnaast is Armindo Bruma al gehaald voor het geval Steven Bergwijn en/of Hirving Lozano vertrekken. Gaan ze allebei, dan is Steven Berghuis de troefkaart die PSV nog wil benaderen.

Links voor: Bruma, Lozano (T), Gakpo

Centrum voor: Malen, Lammers, Piroe

Rechts voor: Bergwijn (T), Malen, Aboukhlal

Legenda: