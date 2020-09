Transferwensen Schmidt krijgen nieuw zetje door PSV-FC Emmen

Roger Schmidt heeft de nodige transfers in zijn hoofd voor PSV in de komende twee weken. De club rondde zondag de komst van spits Eran Zahavi af en op korte termijn wordt ook nog doelman Vincent Müller verwacht. Daarmee is de koek niet op. PSV-FC Emmen hielp Schmidt om zijn plannen de komende dagen kracht bij te zetten. ,,We verwachten eerder nog inkomende spelers dan spelers die weggaan”, zei hij na de ternauwernood geboekte thuiszege op de Drenten.

Gebreken

In Eindhoven is inmiddels sprake van een aardige make-over ten opzichte van vorig seizoen en is op dit moment bijvoorbeeld ook geen basisplek voor ervaren krachten als Nick Viergever en Timo Baumgartl. Met name voor Viergever is de situatie niet makkelijk. Twee jaar was hij basisspeler, maar ineens komt hij niet meer in het stuk voor omdat Schmidt de voorkeur geeft aan Olivier Boscagli. Zeker niet de beste verdediger uit de historie van de club, maar wel een man die voetbal in de ploeg brengt en van achteruit de leider is in de opbouw. Vorig jaar leek de Fransman juist degene te worden die bij PSV zou verpieteren, maar nu zijn de rollen dus omgedraaid.