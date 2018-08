Tropenrooster bij PSV, trainingen starten vandaag en morgen om 9.30

Creativi­teit gezocht: PSV heeft nog een beetje extra nodig

8:19 Met Marco van Ginkel had PSV de afgelopen anderhalf jaar een ware penaltytijger aan boord. Tien keer aanleggen, tien keer kassa. In een heel seizoen kan zo'n repeterend kunstje vanaf elf meter zomaar goed zijn voor een handvol punten of meer.