Trotse Teze is blij om langer voor PSV te spelen: ‘Ondanks bizarre maanden is het voor mij een mooi jaar’

PS­V-supporter zonder stadion: ‘Ik mis de totale euforie en zelfs het geklaag’

17 november Voetbalsupporters moeten hun hobby al maanden noodgewongen thuis beleven en er is nog weinig uitzicht op snelle veranderingen. Geen collectief gejuich, gemor of getier, waar honderdduizenden voetballiefhebbers best een beetje aan verslaafd zijn. Thuis voor de buis moet het vertier nu gevonden worden. Hoe gaat dat? PSV-fan Eric Provaas (46) vertelt over het stadiongemis.