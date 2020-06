Turbo Berry scoort in Eindhoven, nu met ‘mooie benen’

Het was al mooi weer en de dag werd voor Berry van Aerle (57) nog mooier. ,,Ge het mooie benen”, klonk het vrijdag nadat hij op een hoogwerker een meter of zes de lucht in was gegaan. Een paar vrouwelijke bewonderaars in het Eindhovense verpleeghuis Vonderhof konden zich van dichtbij vergapen aan het lichaam van de man die 32 jaar geleden een prominente plek in de Nederlandse sportgeschiedenis verwierf.

Alleen kijken. Aanraken lukte net niet en mag ook nog niet. ‘Turbo Berry’ liet zich de schoonheidskeuring graag welgevallen. ,,Het is een beetje ‘PSV komt naar je toe deze zomer’”, zo verklaarde hij aan de hand van een oude Veronica-slogan de actie van Philips van vrijdag.

Volledig scherm Luc Nilis was ook van de partij in Eindhoven. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Favoriete speler

Samen met Luc Nilis (53), Jan Heintze (56) en Willy van de Kerkhof (68) verraste Van Aerle enkele honderden ouderen. Philips organiseerde de actie met hulp van de PSV’ers om de bewoners van het verzorgingstehuis een steuntje in de rug te geven. Na de voor velen verdrietige en eenzame coronaperiode was er weer eens op een positieve manier wat leven in de brouwerij. ,,De laatste maanden heb ik me suf verveeld”, zegt Sjef Verhoeckx (85), nadat hij een praatje met Nilis heeft gemaakt. ,,Luc was altijd één van mijn favoriete spelers. Ik ging vroeger regelmatig kijken in het Philips Stadion en dan is het toch bijzonder als hij hier ineens voor je staat. Kan ik vanavond aan de telefoon mijn dochter ook eens vertellen dat ik iets heb meegemaakt.”

Zijn twee kinderen mogen inmiddels weer op bezoek komen, maar in de tijd dat dat niet mocht had de voetballiefhebber het heel zwaar. ,,Ik wil er niet te veel meer aan denken. Mooi dat we nu op zoiets getrakteerd worden.”

Volledig scherm Nilis deelde en passant nog een aantal handtekeningen uit en signeerde shirts. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Voor Luc Nilis was het een abc’tje om mee te werken. ,,Het is belangrijk om elkaar juist in deze periode te steunen”, zegt hij. ,,De afgelopen maanden zijn voor veel mensen zwaar geweest. Ik mis het voetbal ook, maar als je hier woont heb je te maken met heel andere dingen. Heftig als er helemaal geen bezoek mag komen.” Een clubicoon is hij, net als Van de Kerkhof en Heintze, samen goed voor 15 landstitels en met Van Aerle deel uitmakend van de lichting spelers die in 1988 de Europa Cup 1 won. Ook die mag mee op de hoogwerker en is onderdeel van de roadshow. ,,Zelf heb ik ook nog een kleine replica. Die heb ik pas nog op Twitter gezet”, zegt de multimediale Van Aerle. ,,Bij een inbraak hebben ze wel ooit mijn haasje meegenomen (een onderscheiding bij een debuut voor Oranje, red.), maar die beker hebben ze gelukkig laten staan.”