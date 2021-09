Turkse club meldt zich bij PSV voor Derrick Luckassen

Karagümrük wil Luckassen, die eerder al was verhuurd aan Hertha BSC, Anderlecht en Kasimpasa, van PSV huren. De Eindhovenaren hebben hem nog tot medio 2023 onder contract. In zijn eerste seizoen kwam hij nog regelmatig in actie bij PSV (19 eredivisieduels), maar daarna is de samenwerking nogal stroef verlopen.

Gedacht werd dat Luckassen het in zich had om uit te groeien tot een verdediger die in de toekomst voor PSV van grote waarde zou kunnen zijn, maar dat is er niet uitgekomen. Op dit moment is zijn situatie in Eindhoven uitzichtloos en via verhuur is een tijdelijke oplossing opnieuw mogelijk.