Twan Scheepers pakt prachtige kans onder Cocu, PSV verliest belangrijke schakel in de opleiding

De tweede afdeling in Engeland wordt vaak getypeerd als een loodzware competitie, waarin 24 ploegen allemaal 46 competitieduels per seizoen afwerken. Zeker in de periode rond kerst en oud en nieuw is spelen op het tweede niveau van Engeland een slijtageslag, met regelmatig wedstrijden om de drie dagen. Daarnaast spelen de teams uiteraard ook mee in de grote nationale bekertoernooien.

Voor Scheepers is de nieuwe uitdaging in Engeland een prachtige kans. Hij werkte de afgelopen dertien jaar in de jeugdopleiding bij PSV en verrichtte daar op de achtergrond belangrijk werk. Scheepers had een aantal jaren geleden nog de ambitie om hoofdcoach te worden, maar veranderde van koers en groeide uit tot een gewaardeerde schakel bij de begeleiding van jonge talenten. Hij haalde veel voldoening uit die rol. Scheepers maakte zelf als Eindhovense jongen dertig jaar geleden ook de stap vanuit de jeugdopleiding naar het eerste elftal en kon mede daarom zijn ervaringen overbrengen op de nieuwe generatie.

Cruciale fase

Scheepers was niet alleen assistent-coach bij Jong PSV, maar ook betrokken bij de persoonlijke ontwikkeling van talenten die nog tussen PSV en Jong PSV vielen. Voor veel spelers is dat een cruciale fase in hun carrière, nadat ze vaak jarenlang van een plek in het eerste elftal hebben gedroomd. Soms vallen ze na een debuut en een periode van euforie ineens tussen wal en schip en met Scheepers had PSV een functionaris aan boord die talenten eventueel kon opbeuren of afremmen als dat nodig was. Met een aantal spelers, waaronder bijvoorbeeld Cody Gakpo, werkte Scheepers meer dan tien jaar samen. Sommige seizoenen op dagbasis (bijvoorbeeld als assistent-coach), soms wat meer op afstand. Afgelopen dinsdag maakte Scheepers intern bekend dat hij bij PSV gaat vertrekken en het is nog onduidelijk hoe de club dat gaat oplossen.