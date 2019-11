Twee rampmaanden voor PSV zijn compleet na nieuwe afgang in Europa

Na een nieuwe schrobbering in een Europese uitwedstrijd ligt het internationale seizoen van PSV in duigen. De Eindhovenaren gingen kansloos onderuit bij Sporting Portugal (4-0) en tot overmaat van ramp won LASK Linz in Noorwegen bij het zwakke Rosenborg. PSV hRameeft vanwege het slechtere onderlinge resultaat met de Oostenrijkers geen mogelijkheid meer om de schade nog te repareren en is daardoor gezien in de Europa League-poule. Al in november is de ploeg klaar in internationaal verband en dat strookt uiteraard totaal niet met de begin dit seizoen uitgesproken ambitie om naar de top-32 van Europa te groeien. Ook in de eredivisie staat PSV al op forse achterstand en is het zelfs in de strijd om plek twee fors op achterstand gekomen.