UEFA bevestigt nieuw prijzenschema in Champions League: kapitalen te verdienen voor PSV en Ajax

De UEFA heeft dinsdag het nieuwe prijzenschema voor het toernooi om de Champions League prijsgegeven, waar in totaal 3,25 miljard euro voor is uitgetrokken.

De bedragen waren in grote lijnen al bekend, maar zijn nu definitief bevestigd. Clubs kunnen kapitalen verdienen in de groepsfase van het miljardentoernooi. Ook in de voorrondes zijn al aardige bedragen bij elkaar te schrapen.

Groepsfase

Plaatsing voor de groepsfase levert een club 15,25 miljoen euro op, plus een bonus die is gebaseerd op de zogeheten coëfficiëntenranking over de laatste 10 jaar. Voor PSV komt deze neer op ongeveer 10 miljoen euro, als de club zich eind augustus zou plaatsen bij de laatste 32. Daarnaast zijn er tv-gelden (tussen pakweg 4 en 6 miljoen euro) te verdienen en kan PSV bij plaatsing voor de groepsfase vier volle stadions uitverkopen. In de Champions League-groepsfase is per zege 2,7 miljoen euro te verdienen en per gelijkspel 900.000 euro.

Ajax

Ajax stroomt in de tweede voorronde van het toernooi in en die ronde levert 380.000 euro op. Plaatsen de Amsterdammers zich voor de derde voorronde, dan is een extra bedrag van 480.000 euro te incasseren en in de vierde en laatste voorronde (ook wel play-off) is het bedrag nog veel hoger. De verliezer van die laatste horde krijgt liefst 5 miljoen euro, de winnaar gaat naar de groepsfase van de Champions League, met alle voordelen van dien.