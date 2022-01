Uitblinker Veerman dirigeert matig PSV naar laatste acht in KNVB-beker

Even, heel even leek PSV een déjà vu van het memorabele bekerduel met FC Wageningen te beleven. Zo slecht als in de 1-6 nederlaag in 1977 speelde PSV donderdag niet, maar het was wél erg matig: Telstar, de nummer 13 van de eerste divisie, was voor rust minstens zo goed.

Drommel in de fout

Tot zover het FC Wageningen-scenario, want in tegenstelling tot in 1977 knokte PSV zich in de eerste helft nog terug. Met name Joey Veerman viel in positieve zin op; het was geen verrassing dat juist hij in de 33ste minuut een fijne bal gaf op Armindo Bruma, die Ronald Koeman omspeelde: 1-1. Dat was - ondanks een grote kans voor Telstar - ook de ruststand.