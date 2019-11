‘Uitgemaakt voor Zwarte Piet’: Jong PSV’er Sidibe blij na goals en boos om racisme

Jong PSV-belofte Sekou Sidibe beleefde gisteren met Jong PSV sportief een mooie avond bij Helmond Sport, waar het beloftenteam de eerste uitzege van het seizoen pakte. De 18-jarige aanvaller scoorde twee keer en was daarmee belangrijk voor zijn ploeg. Na afloop was hij blij, maar kort daarvoor ook teleurgesteld en boos omdat hij naar eigen zeggen een racistische opmerking naar zijn hoofd had gekregen.

Sidibe maakte de 0-1 en 0-3 voor Jong PSV en tussendoor scoorde Robin Schoonbrood nog. Jong PSV zat voor rust op rozen en had geen enkele tegenstand van de buur. Helmond Sport kwam in de tweede helft via opportunistisch spel terug en kreeg Jong PSV nog aan het bibberen, maar kwam niet verder dan 2-3. Uiteindelijk trokken de beloften dus aan het langste eind, tot vreugde van Sidibe. ,,Ik wil niet in het negatieve blijven hangen”, zei hij over het voorval na het duel in de Keuken Kampioen Divisie.

,,Vanaf de tribune werd ik uitgemaakt voor Zwarte Piet en dat vind ik zeker niet kunnen na alles wat er een paar weken geleden is gebeurd. Daarom werd ik ook boos en dat heb ik ook laten blijken. Ik wil het positieve laten overheersen en dat is dat we met ons team de drie punten hebben gepakt in een uitwedstrijd.” Opvallend was tijdens het duel dat Sidibe een keer de confrontatie aanging met het fanatieke deel van het thuispubliek. Na afloop ging een van hen over de schreef, zo gaf hij aan. Scheidsrechter Sam Dröge maakt bij de KNVB melding van het incident. ,,Dan is het vervolgens aan de bond wat ermee gebeurt. Ik geef dit in een mail aan. Let wel, ik heb het niet zelf gehoord en van horen zeggen”, aldus de arbiter.