Uitgerekend de transferprooi van Van Bommel zorgde voor zijn Waterloo

De 27-jarige vedette van Feyenoord had wel oren naar een nieuw avontuur, maar de clubs kwamen er niet uit en Berghuis besloot uiteindelijk toch in Rotterdam te blijven. Van Bommel en PSV hebben het zondag geweten. Het lot bepaalde dat uitgerekend Berghuis de laatste druppel in een tot de rand gevulde Eindhovense emmer liet vallen. Dat kostte de clubicoon van PSV zijn baan.

Een kleine vijftien miljoen euro vond de directie van PSV begrijpelijkerwijs erg veel geld voor een speler van zijn kaliber. Na een contract van vier jaar zou zijn restwaarde beperkt kunnen zijn en daarmee waren de afschrijvingskosten per seizoen onverantwoord hoog. Van Bommel wilde Berghuis dol- en dolgraag aan de selectie van PSV toevoegen, omdat hij hem beschouwde als dé speler die PSV nog miste. Berghuis is vervelend in het veld op zijn tijd, regelmatig effectief en bovendien multifunctioneel. Zondag zorgden zijn schitterende kopbal en twee benutte strafschoppen er mede voor dat Van Bommel nu thuis zit. Had PSV gewonnen, dan had de weggestuurde oefenmeester woensdag de ploeg langs GVVV moeten zien te leiden.

Twistpunten

De situatie rond Berghuis is een van de twistpunten in de afgelopen maanden bij PSV, waarbij Van Bommel soms bakzeil moest halen. Dat de trainer vorig jaar zijn zin kreeg om met Trent Sainsbury en Aziz Behich twee verdedigers aan de ploeg toe te voegen, hielp hem in de zomer van 2019 niet. Het ging lang niet altijd goed tussen technisch manager John de Jong en Van Bommel, dat is wel duidelijk. Beiden wilden ze wel Armindo Bruma en de Portugees kwam ook naar Eindhoven, maar zijn rendement viel de laatste maanden erg tegen.

Over de komst van linksback Toni Lato wordt steeds meer duidelijk. Van Bommel wilde hem op basis van beelden van Valencia direct al niet hebben, zo beweert een ingewijde uit zijn omgeving. Hij zou zijn eventuele komst meteen afgekeurd hebben en mordicus tegen de entree van Lato zijn geweest. Een andere PSV’er heeft onlangs aangegeven dat Van Bommel in de zomer juist drie keer met Lato heeft gebeld om hem over te halen om naar PSV te komen, omdat Lato zou hebben getwijfeld over een komst naar Eindhoven. Wie de waarheid spreekt? Ergens is kennelijk sprake van list of bedrog en in zo'n klimaat is natuurlijk niet makkelijk meer te werken. PSV had geen goede linksback en Toni Lato zelf werd uiteindelijk ook de dupe, want hij begrijpt er volgens betrokkenen helemaal niets van waarom hij maandenlang is genegeerd.

Niet solidair

Van Bommel is bij PSV inmiddels ook zelf geslachtofferd en John de Jong voelde er niets voor om zich solidair te verklaren. Gelet op de taken en verantwoordelijkheden van beiden valt daar iets voor te zeggen. De trainer is er immers voor de korte termijn en de technisch manager voor de lange termijn. Duidelijk is dat het af en toe botste en voor de toekomst heeft PSV een duidelijk verbeterpunt te pakken.

Het ontslag van Van Bommel en de afhandeling is pijnlijk geweest voor alle betrokkenen. Bij PSV vindt men dat het spel fair is gespeeld, hoewel het voor de buitenwereld wat vreemd kan overkomen dat Van Bommel al via een persbericht weggestuurd was op het moment dat hij nog in gesprek was met de directie. Daar is bij PSV bewust voor gekozen, om ervoor te zorgen dat het bericht niet uit zou lekken en zo meer schade aan zou richten dan nodig was. Nieuws in de voetballerij - en zeker een belangrijk bericht bij de topclubs - verspreidt zich sneller dan een heftige lawine op een volgesneeuwde Alpencol, zo is de gedachte geweest. Misschien had het anders gekund, maar de inhoud van de boodschap was er niet wezenlijk door veranderd.