Uitsupporters mogelijk weer welkom in Europese uitwedstrijden van PSV

PSV alsnog in pot 2 van de Europa Lea­gue-lo­ting, alle potentiële tegenstan­ders op een rij

26 augustus Door de uitschakeling van het Tsjechische Slavia Praag is PSV op het nippertje uitgekomen in pot 2 van de Europa League-loting die de UEFA vrijdagmiddag uitvoert. De facto leek er niet zoveel verschil te zitten in de kracht van de ploegen in pot 2 en 3, waar PSV anders in uit zou zijn gekomen.