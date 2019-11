Uneken over Jong PSV: ‘Het is nu niet genoeg om een ploeg als De Graafschap pijn te doen’

Het was zeker geen afgang voor Jong PSV, dat een aantal kansen kreeg en naast de goal van Amar Catic vaker had kunnen scoren. In de eindfase was de ploeg ongelukkig of onzorgvuldig. Uneken moet tegelijkertijd gezien hebben dat het achterin niet altijd goed stond, bijvoorbeeld bij een corner. Daarnaast zag keeper Mike van de Meulenhof er dit keer niet goed uit bij bijvoorbeeld de derde goal.

Jong PSV heeft weinig tijd om te herstellen en moet het maandag in het Jan Louwers Stadion opnemen tegen NAC. ,,Weer een topwedstrijd”, vindt Uneken. ,,Vanavond hebben we weer lessen geleerd die we mee moeten nemen. De afgelopen weken hebben we een aantal keren goed gespeeld en hadden we misschien ook wel een of twee overwinningen meer verdiend. Uiteindelijk zie ik nog steeds een opgaande lijn in het elftal, alleen heeft deze ploeg meer tijd nodig dan vorige seizoenen. PSV heeft ervoor gekozen een behoorlijk aantal spelers te verhuren en dat is voor hun ontwikkeling goed. Tegelijkertijd is het daardoor voor Jong PSV nu wat lastiger om goede resultaten te boeken.”