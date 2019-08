Uneken prijst karakter Jong PSV: ‘Met vier debutanten lesje Keuken Kampioen Divisie gehad’

Dat lukte uiteindelijk niet omdat Thomas Verheydt de 3-2 kon aantekenen, nadat hij niet goed werd verdedigd. ,,We hebben in de loop van de eerste helft grip op de wedstrijd gekregen”, vond Uneken, die geen spelers uit de A-selectie toegeschoven kreeg en zijn team op zes plaatsen moest wisselen ten opzichte van maandag.

,,Uit twee standaardsituaties komen we op achterstand en dat ging te snel. We zijn daarna goed teruggekomen en daarvoor heb ik het team een compliment gegeven. We mogen ook aanstippen dat we met vier debutanten in het betaald voetbal hebben gespeeld (Rico Zeegers, Sekou Sidibe, Olivér Hórvath en Gregory Kuisch).”