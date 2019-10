Uneken ziet progressie bij Jong PSV en hoopt dat het meer punten op gaat leveren

Het zit Jong PSV dit seizoen niet mee, want Vertessen viel al snel uit met op het oog een hamstringblessure. ,,Heel vervelend voor hem, omdat hij al langer met blessureleed kampt. We hopen dat het meevalt, maar op dit moment is over de ernst nog weinig te zeggen.” Zonder Vertessen had PSV voorin opnieuw te weinig stootkracht om de tegenstander een keer echt pijn te doen. In fases voetbalde de ploeg goed mee met NEC, dat wel vaker gevaarlijk was dan de jonge Eindhovenaren. Eenmaal sloegen de Nijmegenaren toe, nadat Jong PSV even verkeerd stond en niet oplette.