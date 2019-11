Unnerstall is boos én teleurgesteld na Europese uitschakeling PSV: ‘Dit mag ons niet gebeuren’

Op het veld werd er over en weer wel wat naar elkaar geroepen, erkende Unnerstall. Ook in de kleedkamer werd elkaar de waarheid gezegd. ,,Je moet natuurlijk kijken tegen wie je hoe iets zegt. Maar we zijn nu wel in een fase dat we met z'n allen op moeten staan en vechten. Als het voetballend niet lukt, moet je er echt voor vechten.” Dat gebeurde - zeker in de eerste helft - niet. Daardoor is het Europese avontuur van PSV definitief ten einde.

Niet fijn

En dus lijkt het seizoen van PSV in november al grotendeels voorbij. Uitschakeling in Europa en ook nog eens 11 punten achter op Ajax in de eredivisie. ,,Het seizoen is nog lang”, spreekt Unnerstall hoopvol. ,,Natuurlijk, we zijn nu Europa uit en dat is niet fijn. En we staan flink achter op Ajax, maar we spelen nog tot mei. We moeten nu vol voor de competitie gaan. Dat kunnen we ook, omdat we nu - helaas - uitgeschakeld zijn in de Europa League.”