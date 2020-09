Unnerstall richt zich op kampioen worden met PSV en steunt Yvon Mvogo

Spits Eran Zahavi na mondeling akkoord op weg naar Eindhoven: medische keuring bij PSV aanstaande

19 september PSV heeft een mondeling akkoord bereikt met spits Eran Zahavi over een dienstverband in Eindhoven. Hij is op dit moment onderweg naar Nederland, waar hij zaterdagmiddag wordt verwacht en waar een medische keuring voor hem is ingepland.