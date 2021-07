Update: PSV gaat na trip naar Galatasaray naar Denemarken of Schotland

Corona-regels

Celtic mocht PSV door de geldende corona-regels in Schotland PSV niet in eigen huis ontvangen en het mogelijke duel stond dus gepland in Noord-Polen, in het stadion van Arka Gdynia. Die optie is nu alsnog afgevallen. Celtic en Midtjylland speelden vorige week in Schotland gelijk tegen elkaar (1-1) en bepalen vanavond in Denemarken wie er doorgaat naar de derde voorronde van de Champions League.