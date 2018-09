Van betonrot naar 'business rooms', samen met oud PSV-voorzitter Jacques Ruts (85)

PSV gaf sinds 2000 in het Philips Stadion geen punt meer af tegen Willem II

12:30 PSV verspeelt in Tilburg met regelmaat punten in de eredivisie, maar in Eindhoven pakt de ploeg doorgaans de volle mep. Willem II wacht al sinds het jaar 2000 op het eerste punt in het Philips Stadion en verliet Eindhoven daarna al vijftien keer met niets.