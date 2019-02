Van Boekel fluit duel tussen FC Utrecht en PSV, Makkelie VAR

Jong PSV stijgt naar toppositie in de Keuken Kampioen Divisie

4 februari Via een overtuigend optreden rekende Jong PSV maandag af met TOP Oss, waar de beloftenploeg eerder dit seizoen nog kansloos van verloor. Na 90 minuten stond een 3-1 eindstand op het bord. Jong PSV stijgt door dat resultaat naar de vijfde plek in de eerste divisie en heeft uitzicht op de top-drie. De ploeg van Dennis Haar staat maar drie punten achter nummer drie Go Ahead Eagles.