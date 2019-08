Van Bommel: ADO zal zich niet zomaar laten verslaan

VIDEO Baumgartl tevreden over zijn debuut bij PSV: ‘Maar we moeten beter’

8 augustus Timo Baumgartl, die door PSV voor tien miljoen euro werd overgenomen van VfB Stuttgart, was tevreden over zijn debuut. ,,Dat we hebben gewonnen is het allerbelangrijkst. En ik had geen zenuwen, want al mijn medespelers zorgden ervoor dat ik me op mijn gemak voelde”, zei hij.