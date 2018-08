Van Bommel baalt van nederlaag, maar is tevreden over het spel van PSV

,,Strafschoppen, dat is altijd lastig op het einde. Als ik kijk naar ons spel, dan ben ik daar tevreden over. Zeker over grote stukken van de wedstrijd. We kregen de bal snel terug, als dat nodig was. Een aantal momenten in het duel is wat mij betreft bepalend, zoals de afgekeurde goal van Luuk de Jong."

Waarom de treffer werd afgekeurd, wist Van Bommel niet. ,,Dat is een vraag voor de scheidsrechter. Maar het is wel een heel bepalend moment. Er zat nogal wat spanning op de wedstrijd, vond ik. Het had in fases van onze kant wat sneller gekund. Dat is ook de manier hoe we willen voetballen."