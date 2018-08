Van Bommel: BATE wordt een lastige opgave voor ons

PSV moet tegen de Wit-Russische kampioen plaatsing voor de groepsfase van de Champions League zien af te dwingen. ,,Zij hebben de afgelopen jaren vaker in het hoofdtoernooi van de Champions League gezeten dan wij. Volgens mij zegt dat genoeg." De coach van PSV beseft dat de wedstrijd voor PSV vanuit financieel perspectief enorm belangrijk is, maar het gaat hem als coach in eerste instantie om het sportieve plaatje. ,,Wij kunnen zes mooie wedstrijden op het hoogste niveau afwerken, als we erin slagen om door te komen."

Welke omstandigheden er dinsdag in de Borisov Arena precies verwacht kunnen worden? De trainer heeft met zijn staf geprobeerd de ploeg maximaal voor te bereiden, gaf hij aan. ,,Of het publiek een rol speelt, is afwachten. Ik hoop nu al dat we volgende week in Eindhoven ook een mooie sfeer kunnen creëren, zoals de fans van PSV dat altijd kunnen. Zoals ze bijvoorbeeld tegen FC Utrecht en in de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard achter de ploeg bleven staan."