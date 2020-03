Van Bommel bezorgd dat scholen weer open gaan voor examens: ‘Vragen om problemen’

De grote sportleeg­te is nodig om straks weer onvervalst sportgeluk te kunnen beleven

20 maart Alles wat begin deze maand nog zo gewoon was, lijkt ineens veel specialer dan voorheen. Veel mensen blijken helemaal niet zo misbaar als ze zich in onze prestatiemaatschappij soms misschien voelden. Er is meer lof voor de vliegensvlugge vulploeg in de supermarkt, voor mensen die zich in magazijnen, hallen of op het land uit de naad werken en natuurlijk voor verplegers die in het uiterste geval het verschil tussen leven en dood kunnen bepalen.