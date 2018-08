Van Bommel blij met teamgeest bij PSV, waar ook Donyell Malen snel stappen zet

De 2-3 zege op BATE Borisov stemde hem tevreden. ,,We begonnen slecht en waren onder de indruk van de manier van voetballen", constateerde hij. ,,Heel fysiek en daar hadden we in eerste instantie geen antwoord op. Zo'n moment als bij de penalty of daarvoor met de kans van Luuk de Jong was wat we nodig hadden. Dan voel je dat zo'n wedstrijd kan kantelen."