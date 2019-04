Van Bommel blijft strijdbaar: ‘Je kunt het van alle kanten bekijken’

PSV staat in punten gelijk met Ajax, zo benadrukte hij nog maar eens. ,,Daar kun je op allerlei manieren naar kijken. Ook dat het fantastisch is dat we in punten gelijk staan.”

Dat er na een aantal keren puntenverlies van PSV meer kritiek komt, snapt hij. ,,Dat weet je van tevoren, als je trainer bent. Als je wint, is alles mooi. Je weet dat als je verliest, dat het het tegenovergestelde is. Het gaat om het resultaat en zo moet je ook naar het trainersvak kijken. Als je wint heb je twee dagen rust en als je verliest heb je twee dagen gezeik aan je hoofd. Dat hoort bij dit vak en dat is niet erg. Het liefst win je alles en dat hebben we ook veel gedaan, maar het kan niet altijd.”

Anticiperen

Over de veranderde opzet van de competitie zei Van Bommel dat er eerst honderd procent zekerheid moet zijn alvorens PSV daar volledig op kan anticiperen. ,,Dan weten we waar we aan toe zijn en kunnen we ons erop voorbereiden. Bijvoorbeeld wanneer je gaat trainen en vrij bent. Ook moeten we misschien kijken naar alternatieve trainingsweken en een eventuele oefenwedstrijd.”