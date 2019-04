Van Bommel blijft strijdbaar: ‘Waar we nu aan denken, is volgende week zondag’

PSV toonde veerkracht in Arnhem, door drie keer terug te komen na een achterstand en in de slotseconde had Steven Bergwijn nog een kans op de 3-4. Remko Pasveer keerde de bal knap, iets wat hij daarvoor al veel vaker had gedaan. PSV staat door de remise gelijk met Ajax in de competitie, met 71 punten. De Eindhovenaren hebben wel negen goals minder gemaakt, waardoor het lastig wordt om Ajax te passeren als de Amsterdammers geen fouten meer maken. Van Bommel denkt daar nu niet aan. ,,Waar we nu aan denken, is volgende week zondag. Dan spelen we om kwart over twaalf tegen De Graafschap.”