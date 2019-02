Dante Rigo kwam bij PSV dit seizoen in het veld op het moment dat het lastig ging bij en tegen Fortuna Sittard. Michal Sadílek moest er direct staan tegen Internazionale, Cody Gakpo kon thuis aan de bak tegen Fortuna en voor Mohammed Ihattaren gold hetzelfde vorige week in het lastige uitduel van PSV met FC Utrecht. Mark van Bommel lichtte gisteren toe dat hij de jonge talenten van PSV ook brengt op het moment dat het moeilijk gaat in wedstrijden. ,,Je moet ze niet alleen inbrengen bij 3-0 voor, maar ook als het moet bij een achterstand of net een fase waarin het kantje boord is. Ze stuwen elkaar op de trainingen naar een bepaalde hoogte. Het maakt niet uit of ze zeventien, zestien, negentien of twintig zijn. Als ze erin moeten, moeten ze erin. Daar moeten ze mee omgaan en ze moeten mentaal sterk zijn.” Hij wijst ook op zijn verleden in de jeugdopleiding bij PSV. ,,Ik zit hier al een aantal jaren en heb met veel spelers al samengewerkt. Soms zijdelings, soms heel intensief.”

Winterstop

De coach van PSV vindt dat zijn team het na de winterstop beter doet dan daarvoor, hoewel zich dat niet in de resultaten vertaalt. Hij vindt niet dat hij met een roze bril op kijkt. ,,We hebben langere fases de bal, krijgen de bal ook sneller terug en voeren de dingen waar we het hele seizoen al mee bezig zijn nog beter uit. Voor het oog lijkt het alsof we niet de controle hebben, maar het tegendeel is waar.” Er was twee keer puntenverlies, maar Van Bommel nuanceerde dat door te wijzen op het beperkte aantal kansen van de tegenstander. ,,Het gat met Ajax is geen twee punten meer, maar zes punten en we staan er goed voor.” Dat PSV al zes keer op rij niet won in Heerenveen zegt hem weinig. ,,Dat zijn statistieken voor de voorbeschouwing. Het is knap dat we thuis alles winnen en uit is het anders geweest. Daar speelt de tegenstander met het publiek en worden wij uitgedaagd, maar wij zijn mentaal sterk. Dat zit in het elftal.”