Van Bommel duidelijk over Robben: ‘Hij hoort bij de Europese top’

PSV heeft de aanvaller al een tijdje geleden gepolst voor een terugkeer. ,,We hebben regelmatig contact, zoals ik dat met meer oud-spelers heb. En soms gaat het ook gewoon over het koude weer”, grapte hij. Van Bommel maakte verder geen geheim van zijn motieven en ziet in Robben een aanwinst voor PSV.

Sterker nog, hij vindt het een vanzelfsprekendheid dat Robben voor PSV een versterking is. ,,Hij is Europese top”, zei de trainer kort maar krachtig. De twee speelden in hun carrière samen bij PSV, Bayern München en het Nederlands elftal. ,,De beslissing over zijn toekomst ligt bij Arjen zelf”, gaf Van Bommel nog aan. Twee weken geleden zei de coach tegen het AD al dat Robben een goede speler is en dat goede spelers altijd welkom zijn. Donderdag kwam via Omroep Brabant in het nieuws dat Van Bommel de 34-jarige Robben ook daadwerkelijk heeft benaderd om terug naar Eindhoven te komen. Directeur Toon Gerbrands sprak hierover met de regionale omroep. Zijn contract loopt daar af en het duurt waarschijnlijk nog enige tijd voordat Robben een beslissing over zijn toekomst neemt.