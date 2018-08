Van Bommel erkent dat PSV fortuinlijk was en geeft complimenten aan Fortuna

PSV was in sommige fases te slordig, vond de trainer. ,,De dingen die we trainen willen we graag uitvoeren, maar het lukte niet. Het tempo was te laag en we waren slordig. Via een mooie goal kwamen we op 1-0 en we wilden de voorsprong ook uitbreiden, maar susten onszelf na rust een beetje in slaap. Fortuna kwam op 1-1 en ik denk wel dat daar een overtreding op Luuk de Jong aan vooraf ging. Gelukkig was het vroeg in de wedstrijd. Na zo'n gelijkmaker kun je de snelheid terugkrijgen en het tempo weer omhoog gooien."