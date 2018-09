Van Bommel geeft complimenten aan PSV-bestuur en houdt de gedachten bij PSV-Willem II

,,De laatste vragen in dit persgesprek gaan over PSV-Willem II. Dat zegt eigenlijk genoeg. Ik heb er begrip voor dat andere dingen belicht worden, maar wij staan gewoon voor een belangrijke wedstrijd'', zei Mark van Bommel gisteren op De Herdgang over het competitieduel van zaterdagavond.

Hij wil een week vol positief nieuws afsluiten met een positief resultaat tegen de Tilburgers. ,,Deze week hebben we ons geplaatst voor de groepsfase van de Champions League, met daarna een loting waar iedereen het over heeft. Ook bij de bakker gaat het erover. Wij moeten daarbij onverstoorbaar blijven en de zaak niet onderschatten. Ik weet dat dat heel clichématig klinkt, maar zo is het gewoon." Topvoetballers spelen bij topclubs en zijn topvoetballers geworden omdat ze elke dag en overal kunnen presteren, zei Van Bommel. ,,Onder wat voor omstandigheden ook. En het zijn vaak ook spelers die dat heel lang kunnen volhouden. Wat voor hen geldt, proberen we ook bij ons te creëren. We moeten elke keer weer hetzelfde zien te brengen."

Ballenbak

De ballenbak van de UEFA bracht PSV naar thuis- en uitduels met FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. ,,Zwaar en mooi", vond Van Bommel. ,,Als jonge speler in de stadions van zulke clubs mogen en moeten spelen, dat levert enorme ervaring op." Hij ging ook nog in op de Oranje-selectie van Ronald Koeman, waarin Steven Bergwijn ontbrak. ,,Ik vind Steven Oranje-waardig. Hij heeft grote stappen gezet, maar we respecteren de keuze van de bondscoach. Ik heb met hem gesproken en hem aangegeven dat hij gewoon moet doorgaan met datgene waarmee hij bezig is."