Van Bommel geeft het kampioenschap nog niet op

,,In het algemeen was het niet goed”, zo blikte Mark van Bommel vrijdag terug op de voor PSV teleurstellende uitslag van het laatste Europa League-duel van dit seizoen tegen Rosenborg (1-1). PSV heeft het boek met internationale wedstrijden dichtgeslagen en moet razendsnel door naar Feyenoord-uit, aanstaande zondag. ,,Het maakt mij niet uit hoe we winnen, als we maar winnen.”

,,Ja, wij willen en moeten winnen”, vindt hij. ,,Ik vond dat we tegen Fortuna Sittard goed spelen, maar de resultaten zijn niet goed geweest. Er zijn in die andere wedstrijden fases geweest dat wij goed voetballen. En slechte fases, dat is zo. Maar in de wedstrijden die wij niet gewonnen hebben, was niet alles slecht. De nadruk ligt daar wel op. Dat is de voetballerij.”

PSV heeft voor het uitduel met de Rotterdammers een aantal twijfelgevallen in de selectie. Of zij gaan spelen, kon Van Bommel nog niet zeggen. Het gaat bijvoorbeeld om Ritsu Doan en Michal Sadílek en als zij meedoen, moeten ze ervoor zorgen dat PSV een onderhand wel opgebouwd uitcomplex overwint. Op 3 oktober won de ploeg voor het laatst een uitduel, bij Rosenborg. ,,Ik ga geen statistieken oplepelen”, zei Van Bommel bij die vaststelling. ,,Vorig jaar hoorde ik ook dat we het bij FC Groningen vaak lastig hebben en we wonnen toch. Wij moeten zondag in De Kuip laten zien dat we met lef en durf durven te voetballen. Mijn eigen positie? Daar maak ik me geen zorgen om en niet druk om. Ik voel steun van de directie.”

Tweede ballen

Feyenoord-uit is voor PSV vaak een lastige wedstrijd, omdat het in de beginfase soms al fout loopt voor de Eindhovenaren. ,,Zij gaan druk zetten. Dat is logisch en doen ze altijd tegen ons. Daar moet ik het team op voorbereiden. Het heeft vaak met momenten te maken, waardoor het anders kan worden. Tweede ballen winnen en onder de druk uit voetballen, daar gaat het bijvoorbeeld om. We moeten goede aanvallen zien te plaatsen om de tegenstander terug te krijgen. Kleine dingen maken het verschil. Wij willen en moeten winnen. Het gaat alleen om winnen. We staan 10 punten en 7 punten achter op de ploegen boven ons. We moeten realistisch zijn en kijken waarom we in deze situatie zijn gekomen en aan mij als trainer is het om iedereen goed voor te bereiden. Wel zijn we afhankelijk van de technische uitvoering of andere dingen. Gisteren moesten we misschien een penalty krijgen en vorige keer in Rotterdam werd er een bal in het veld gegooid. Rare dingen kunnen altijd gebeuren.”

PSV verloor op 2 december 2018 met 2-1 in de Kuip.

Kampioenschap moeilijk

Van Bommel heeft de titel nog niet uit zijn hoofd gezet. ,,Het kampioenschap wordt heel erg moeilijk, maar je moet nooit opgeven.” De vervangers die een kans kregen tegen Rosenborg hebben het hem niet al te moeilijk gemaakt. ,,Het kon beter”, geeft Van Bommel aan. ,,Je moet goed voor het elftal spelen en daarbinnen kan het individu excelleren.” De coach liet nog weten dat PSV meer ervaring in het elftal kan gebruiken. Wij hebben geen jonge selectie, maar in de situatie waarin we zitten gaat het vaak over het vertrouwen van spelers en hoe het soms komt dat je het nou in een keer kwijt bent. In een keer speel je een helft fantastisch en dan weer niet. We hebben ervaring nodig door te ervaren. Ik heb dat als trainer en moet ook snel leren. Een speler moet bij ons voelen dat je wedstrijden achter elkaar moét winnen. Dat moet en iedereen weet wat ik ermee bedoel. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om momenten dat je moet weten dat je de bal niet rustig in de voeten van het een medespeler kunt spelen of een bal het stadion uitgejaagd moet worden. Of juist om momenten waarbij je de bal vasthoudt en een keer een overtreding uitlokt. Ons elftal is jong. Ik ga me er niet achter verschuilen, want ik moet ze het leren. We zijn ermee bezig.”

John de Jong

Van Bommel ving de afgelopen week in de media de klappen op voor het falen van PSV, dat maar twee van de laatste elf officiële duels won. Algemeen directeur Toon Gerbrands sprak zich eenmalig uit en technisch manager John de Jong bleef stil. ,,Toon is de woordvoerder van de directie”, zei Van Bommel. ,,Ik ben trainer en als het niet goed gaat met de club ben ik verantwoordelijk. Zo zal ik het altijd doen. De trainer moet voor zijn groep staan, of het nou goed gaat of slecht gaat. Ik heb het gevoel dat de spelers alles voor me doen. Anders was ik al weggeweest. Spelers die niet spelen, mogen ontevreden zijn.” En als ze wel tevreden zijn? ,,Dan schop ik ze er zelf wel uit”, zei hij wat gechargeerd.