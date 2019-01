Van Bommel geeft uitleg over besloten of open trainingen bij PSV: ‘Per week maken we een schema’

Voorheen was het gebruikelijk dat PSV twee keer voor een officieel duel besloten trainde. Die regel was al ingesteld onder trainer Phillip Cocu, die alleen in zijn laatste seizoen voor dit regime koos. Voor de winterstop waren dit seizoen in wedstrijdweken bijna geen trainingen toegankelijk bij PSV, omdat de club in doordeweekse wedstrijden ook in het bekertoernooi en de Champions League actief was.