Van Bommel gelooft nog in Europa League-vervolg: ‘We denken niet aan zondag’

Bij het samenstellen van zijn selectie en vooraf en tijdens de wedstrijd denkt Van Bommel nog niet aan het duel van zondag met Feyenoord. ,,De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste en we houden geen rekening met wat er daarna gebeurt. Ook voor de wedstrijd tegen Ajax speelden we tegen Barcelona, in een uitwedstrijd.”

Van Bommel gaf ook aan dat het voor PSV niet altijd makkelijk is om te schakelen tussen Champions League-duels en competitiewedstrijden, maar dat de ploeg er toch in slaagt om dat op een goede manier te doen. ,,In de Champions League moeten we meer verdedigen, terwijl dat in de competitie minder het geval is en meer in de aanval zijn. We hebben in onze wedstrijden laten zien dat we ons kranig hebben geweerd tegen de internationale top. Daar mag je over twisten, maar ik vind ploegen als FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale daarbij horen.”