Van Bommel greep hard in: ‘We zetten het anders neer en Michal brengt agressiviteit’

AZ had het in de eerste helft tactisch goed voor elkaar, zaterdagavond tegen PSV. De Alkmaarders maakten het PSV ontzettend moeilijk en stonden met 0-1 voor, maar PSV won toch met 3-1. ,,Dit was onze moeilijkste wedstrijd uit de eerste seizoenshelft”, vond Mark van Bommel.

,,Wij hadden moeite met hun manier van spelen en moesten reageren. Bij een van de eerste kansen maken we de 1-1 en na rust snel de 2-1.” Het zat mee voor PSV. ,,Daarna scoren we nog een keer en schiet AZ ook nog twee keer op de lat. We hebben ervoor gevochten en het resultaat behaald. Uiteindelijk winnen we zestien van de zeventien keer en als je me dat van tevoren had gevraagd dan had ik gezegd dat dat een mooie start is.”

18 minuten

Van Bommel wisselde Gastón Pereiro al na 18 minuten. ,,Ik heb wel even nagedacht en dan maak je een keuze en moet je die ook zo snel mogelijk uitvoeren, ongeacht wie eruit gaat. De bedoeling was om het iets anders neer te zetten, waardoor een aantal van ons anders kon spelen. Michal Sadílek brengt ook een boel agressiviteit mee. Hij speelt overal hetzelfde, of dat nu bij PSV onder 19, Jong PSV of bij ons is. Dat zijn dingen waar je rekening mee houdt.”