Van Bommel: ‘Heel tevreden over wat John de Jong voor elkaar heeft gebokst’

Vanzelf ging dat zeker niet. Met name de eerste helft, waarin PSV op een 1-0 achterstand kwam, was erg matig van Eindhovense zijde. ,,Het veld werd te lang en we verspeelden onnodig veel krachten. We kwamen niet in de duels en lieten RKC veel makkelijker voetballen dan nodig was. Na rust hebben we wat dingen omgezet. Kleine wisselingen qua posities. Daarna hadden we veel spelers rondom de bal op de helft van de tegenstander. Zij kregen ineens het gevoel dat er niks te halen viel. Het waren goede goals die we maakten.”

Mitroglou

Konstantinos Mitroglou maakte opnieuw een uitstekende indruk. Is het voor Van Bommel geen afweging om met hem te starten? ,,We kunnen met iedereen starten. Dat is de kracht van deze selectie. We hebben gewoon veel goede spelers, die bij andere clubs in de basis zouden staan. Als we een speler inbrengen, worden we sterker en ‘Mitro’ is belangrijk voor ons.” Pablo Rosario ging er na rust uit. Normaliter is het niet heel gebruikelijk om een aanvoerder te wisselen. ,,Soms moet je dat doen en ik wilde het elftal helpen. Je haalt niemand er zomaar uit. Er zat wel een idee achter.”



Jorrit Hendrix viel sterk in bij PSV. Hij blijft dit seizoen in Eindhoven, zo gaf Van Bommel aan. ,,Ik ben hartstikke tevreden over de selectie. Jorrit brengt rust en stabiliteit en weet hoe we spelen. Het is niet altijd makkelijk, omdat er nu veel nieuwe spelers zijn en Jorrit snapt de speelwijze. Ik vind het niet erg dat hij blijft.”