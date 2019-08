Van Bommel: Het was niet mooi

,,We zijn niet stabiel genoeg. Het is een jonge groep die heel graag wil, maar we zijn nog niet in staat om altijd zakelijk te winnen. Het kan bij ons ook in een keer ontploffen. Als we er vanavond een maken, maken we er drie, vier of vijf.”



Van Bommel vond dat PSV in het laatste deel van het speelveld de verkeerde keuzes maakte of slordig was. ,,Daardoor houd je de tegenstander te lang in de wedstrijd. We wilden het publiek iets laten zien en dat is qua uitslag niet gelukt. We voetballen geforceerd, staan te ver uit elkaar en kijken niet waar we staan. Dat is ook onervarenheid, in een jonge groep. We maken het onszelf moeilijker dan nodig is.”