Van Bommel: ‘Het zijn wel vaak dezelfde ploegen waar je iets tegen laat liggen’

Andere tijden, waarin PSV in uitwedstrijden al een paar jaar PSV niet meer was. De balans buiten Eindhoven was beroerd en alleen al op basis van de verspeelde uitpunten zou PSV in de huidige eredivisie nooit kampioen kunnen worden. Advocaat wist het in de perszaal in De Galgenwaard even niet meer, na speelronde vijf in het seizoen 2012-2013. Het was een voorbode voor een sportief rampjaar voor PSV, waarin bijna alles mis ging wat er maar mis kon gaan. PSV had toen na vijf duels al meer punten verspeeld (zes) dan nu na twintig wedstrijden (vijf).