Van Bommel hoopt dat Romario nog even langskomt bij PSV

Van Bommel en Romario speelden nooit samen of tegen elkaar. In het seizoen 1992-1993 maakte Van Bommel op 15 mei (1993) zijn debuut in het betaald voetbal voor Fortuna Sittard. Dat was het afscheidsjaar van de Braziliaan op de Nederlandse velden. Dat eredivisieweekend (op 16 mei 1993) scoorde Romario voor het laatst in de nationale competitie. Drie duels later nam hij afscheid, na een seizoen waarin PSV de zevende titel in acht jaar nipt misliep.