Van Bommel: ‘Iedereen bij PSV doet er alles aan om alle posities snel in te vullen’

Mark van Bommel maakt dit seizoen met PSV in zijn tweede seizoen als hoofdcoach een nieuwe start, waarbij er behoorlijke veranderingen in de selectie zijn geweest en waarschijnlijk nog gaan komen. ,,We proberen snel die nieuwe start te maken, maar spelers komen op verschillende momenten binnen en dat is lastig”, zo zei de trainer na het 0-0 gelijkspel van zijn ploeg tegen Sion. Na het eerste oefenduel van de club van seizoen 2019-2020 ging de trainer uitgebreid in op de situatie binnen zijn ploeg.

PSV wil als de brandweer een nieuwe linksback aan de selectie toevoegen, zoveel is wel duidelijk. Zeer waarschijnlijk wordt dat Toni Lato, maar bij PSV houdt men een slag om de arm als het gaat om zijn komst. ,,Ik geloof dat het wel duidelijk is dat we een linksback zoeken”, zei Van Bommel. ,,We hebben nog maar twee weken voordat het wedstrijdseizoen echt begint. Ik erger me aan die situatie. Niet aan de club, maar wel aan de situatie. We willen alles zo snel mogelijk compleet hebben, maar tachtig procent van de teams is nog niet eens begonnen. John de Jong (technisch manager bij PSV, red.) en ik staan hier precies hetzelfde in. Hij doet er alles aan, zoals we allemaal hard aan het werk zijn om de posities in te vullen.” PSV zoekt ook een centrale verdediger. ,,We hebben Derrick Luckassen, Trent Sainsbury en Nick Viergever en willen er een speler bijhalen.”

Lammers, Bergwijn, Malen

Nu Luuk de Jong naar Sevilla vertrok, valt bij PSV ander voetbal te verwachten, al blijven de principes hetzelfde zegt Van Bommel. ,,We hebben veel vaardige spelers met veel snelheid. Nu hebben we een andere spits. Het voetbal zal misschien anders zijn omdat andere spelers het nu invullen, maar de basisprincipes blijven hetzelfde.” Voorin heeft PSV veel mogelijkheden, net zoals op de positie van nummer tien. ,,Sam Lammers kan op 9 en 10 spelen. Steven Bergwijn en Donyell Malen kunnen dat ook en aan de buitenkant uit de voeten. We kunnen variëren.” De trainer liet zich ook nog uit over het middenveld. ,,Vorig jaar heb ik vaker gehoord dat we met een verdedigend blok speelden, maar we scoorden wel 98 keer en kregen de minste treffers tegen.” Wie er aanvoerder wordt, kan Van Bommel nog niet zeggen. ,,Veel basisspelers kunnen dat worden.”

Bruma, Lato, Afellay

Nog even naar de nieuwelingen. Aanvaller Armindo Bruma kon tegen Sion nog niet spelen, vanwege een lichte blessure. ,,Niks bijzonders”, aldus Van Bommel. ,,Hij is nu pas drie dagen in training en is bij Leipzig een tijdje vrij geweest.” Dat laatste geldt ook voor Toni Lato. ,,Ik hoop dat hij komt”, zegt Van Bommel. ,,Valencia is ook nog niet begonnen.” En Ibrahim Afellay, hoe staat het daarmee? ,,Hij heeft anderhalf jaar geen wedstrijd gespeeld, dus je kunt niet verwachten dat hij er meteen staat. We moeten hem fit maken, houden en hij moet dat blijven. We verwachten niet dat hij heel snel om de drie dagen zal kunnen voetballen. Daar moeten we hem ook in beschermen. Ik zet geen tijd of datum op zijn rentree.” Van Bommel moet dus nog een tijdje puzzelen, terwijl er voor PSV een moordend wedstrijdschema aankomt. Dat er ondertussen belangstelling van grote clubs is voor PSV'ers, bewijst volgens hem dat er vorig seizoen goed werk is geleverd. ,,Het is mooi om te zien dat spelers niet naar clubs gaan die kleiner zijn dan PSV.”

Thomas, Lozano, Ramselaar