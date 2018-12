Van Bommel: ‘In deze poule doorgaan zou een superprestatie zijn geweest’

De 1-1 in het onderkomen van Internazionale kon hem wel bekoren. ,,Een aardige wedstrijd. Als je ziet hoe we in deze campagne gestart zijn en hoe we het nu doen, dan ziet het er echt goed uit.”

Doorgaan in deze Champions League-poulse zou volgens Van Bommel ‘een superprestatie’ zijn geweest. ,,Je moet realistisch zijn in deze poule. Als we hier door waren gegaan, hadden we een superprestatie geleverd. Als je die wedstrijd tegen Inter wint, heb je een kans om door te gaan. Maar goed, twee punten is beter dan een, dat lijkt me duidelijk. Wij konden meespelen in deze poule, allen lukte het niet om de wedstrijden over de streep te trekken nadat we op voorsprong kwamen. Als je kijkt naar de namen, is dat niet zo onlogisch.”