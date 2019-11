Van Bommel kan alleen door extreem sterk eerste halfjaar bogen op redelijk gemiddelde

Van Bommel heeft in zijn eerste halfjaar als trainer de lat enorm hoog gelegd met 16 overwinningen in 17 eredivisieduels en zei in die periode zelfs een enkele keer dat het nog beter kon. De praktijk bleek een stuk weerbarstiger en inmiddels zijn de resultaten al elf maanden onder de maat. De dure fout in de wedstrijd tegen RKC in het bekertoernooi was dé smet op zijn eerste halfjaar, maar in de eredivisie bleven ketsers lang uit. Een gelijkspel in Emmen (direct na de winterstop) leidde een periode van verval in.

Over zijn gehele periode als trainer overlegt Van Bommel - vooral dankzij zijn eerste halfjaar als coach - nog steeds redelijke cijfers in de eredivisie. Niet meer dan dat, want een gemiddelde van ongeveer 80 punten over 34 duels is de laatste jaren sowieso nodig om in ieder geval mee te doen om de titel. Sinds 2014 is dat niet meer genoeg om het kampioenschap ook daadwerkelijk te pakken en het huidige Ajax lijkt - een uitzonderlijke terugval daargelaten - ook geen ploeg die in een hele competitie onder de 80 punten blijft.

Alle resultaten van PSV onder trainer Van Bommel in de eredivisie:

- 47 wedstrijden, 107 punten, doelsaldo 127-43

- gemiddeld 2,28 punten per wedstrijd

- 2,70 goals per wedstrijd, 0,91 tegengoals per wedstrijd

- omgerekend naar 34 duels een gemiddelde van 77 punten

Cijfers PSV in de eredivisie in de eerste 13 duels, vorig seizoen en dit seizoen:

- Eerste 13 eredivisieduels vorig jaar : 39 punten, doelsaldo 46-5

*3,54 goals per wedstrijd, 0,38 tegengoals per wedstrijd

- Eerste 13 eredivisieduels dit jaar: 24 punten, doelsaldo 29-17

2,23 goals per wedstrijd, 1,31 tegengoals per wedstrijd

Cijfers PSV in de eredivisie over kalenderjaar 2019:

- 30 wedstrijden, 59 punten, doelsaldo 67-35

- gemiddeld 1,97 punten per wedstrijd

- 2,23 goals per wedstrijd, 1,17 tegengoals per wedstrijd

Cijfers PSV in eredivisieseizoen 2019-2020:

- 13 wedstrijden, 24 punten, doelsaldo 29-17

- gemiddeld 1,85 punten per wedstrijd

- 2,23 goals per wedstrijd, 1,31 tegengoals per wedstrijd

Voorlopige sportieve resultaten onder Mark van Bommel: