Van Bommel kan eindelijk weer voluit genieten van PSV: ‘Wedstrijd met hele mooie momenten’

,,Ik moet het team een compliment geven, hoe ze gespeeld hebben”, zei trainer Mark van Bommel. ,,Ik heb genoten van de jongens en het publiek, vooral hoe ze ons gesteund hebben. In deze wedstrijd zaten hele mooie momenten, met bijvoorbeeld Mohamed Ihattaren en Ibrahim Afellay.”

Het publiek riep om Ibi Afellay, wilde je die lokroep beantwoorden?



,,Ik heb steeds gezegd dat Ibrahim nog niet goed genoeg was om te starten. Dit was een moment waarop hij wel kon spelen. Het publiek voelde het aan en het is mooi dat zij het herkennen.”



Thuis win je nu makkelijk, maar nu moet het uit ook nog gebeuren?



,,Donderdag spelen we eerst thuis hè, tegen Rosenborg. Ook al spelen we alleen voor de punten en de premie, maar die moeten we ook spelen. Natuurlijk is de volgende wedstrijd in de competitie uit, ik snap de vraag. Maar nu is het nog niet het moment om daarover te praten.”

Je hebt de kans gehad om Fortuna nog meer pijn te doen.

,,Dit was misschien wel een wedstrijd voor nog meer goals. Een 8-0 had gekund, maar was wellicht overdreven.”



De wissel van Pablo Rosario, hoe kijk je daarop terug?



,,We wisselen vaker spelers in de rust. Het is nu niet het moment om over individuele spelers te praten, vind ik.”

Nu trokken jullie een goede eerste helft wél door naar de tweede helft.