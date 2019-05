Van Bommel kan zich voorstellen dat er een aanmoedigingspremie komt voor Ajax-tegenstanders

De slotfase van de competitie is aangebroken en PSV-trainer Mark van Bommel blikte vrijdag alvast vooruit op het duel van PSV met AZ van zondag. Duel 33 in de eredivisie van dit seizoen en halte 34 is de ontmoeting met Heracles in het Philips Stadion. ,,Wij moeten eerst maar eens zien te winnen in die laatste wedstrijden”, zei hij over de hoofdzaak voor zijn club in die duels.

Op het spel van tegenstander Ajax heeft PSV uiteraard geen invloed, maar natuurlijk was ook de zo pijnlijke uitschakeling van de Amsterdammers in de Champions League deze week een van de gespreksonderwerpen in Eindhoven. ,,Als je zo dichtbij de finale bent en op de drempel staat en mist het op deze manier, dan verwerk je dat niet 1,2,3. Dan zeg je niet een dag later dat je er overheen bent", zei Van Bommel. ,,Zoiets is niet de volgende dag over. Onze halve finale in 2005 met PSV en daarna een keer met Bayern tegen Inter in de finale, dat zijn grote teleurstellingen uit mijn carrière. Daar kwam toen in 2010 nog een keer de WK-finale overheen. Het kost tijd om dat te verwerken. Maar goed, wij moeten gewoon met onze eigen wedstrijden bezig zijn en eerst winnen van AZ en Heracles.”

Keuzes

Van Bommel heeft zijn elftal zo goed mogelijk proberen voor te bereiden op de laatste ontmoetingen in de competitie. ,,Dat is wat wij moeten doen als staf en de spelers moeten het uitvoeren. Daarbij maak je keuzes en die probeer je zo goed mogelijk uit te leggen. Soms zeg ik ook wel eens eerlijk tegen een speler dat iets niet uit te leggen is, maar dat ik het toch moet doen.” Van Bommel en zijn staf hebben de situatie wat dat betreft bij PSV goed gemanaged omdat er in Eindhoven niet al te veel ontevredenheid naar buiten is gesijpeld, terwijl er regelmatig pijnlijke keuzes zijn gemaakt.

