‘Van Bommel kijkt te veel door een roze bril naar PSV’

De trainer van PSV maakt zijn eigen spelregels voor het taxeren van een crisis

10:00 Crisis? Welke crisis? Wanneer PSV-trainer Mark van Bommel na een nieuw echec in Emmen zijn verhaal over zijn ploeg doet, is de urgentie niet of nauwelijks voelbaar bij zijn woorden. Nou ja, soms een klein beetje dan. Als het gaat om de Europese uitwedstrijden tegen LASK Linz (4-1 verlies, red.) en Sporting Portugal (4-0 verlies, red.) erkent hij dat het ‘ronduit slecht’ was wat PSV daar liet zien. ,,Op een aantal fases na.”