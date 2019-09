Van Bommel koestert de punten, maar vond ook dat PSV van goed naar nonchalant ging

Was de coach iets blijer dan hij normaal met een goal is, toen Pablo Rosario scoorde? ,,Ik ben altijd blij als we scoren, het maakt me niet uit wie hem maakt. Natuurlijk is het mooi voor Pablo, want hij scoort niet zo vaak.” Dat Rosario de afgelopen maanden kritiek kreeg en daar na PSV-FC Groningen met begrip op reageerde, stemde de coach tevreden. ,,Je moet onverstoorbaar zijn. Met kritiek heb je nu eenmaal te maken en in Nederland valt dat echt nog wel mee. In het buitenland is het meer.”