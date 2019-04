Van Bommel kon de roep om ‘Guti’ wel waarderen: ‘Deuntje was mooi, kwam me bekend voor’

Zijn naam werd massaal gescandeerd, via een paar liedjes, bij een stand van 1-0. ,,Een deuntje kwam me bekend voor”, zei Van Bommel, refererend aan de wijze waarop hij zelf in het Philips Stadion vaak werd toegezongen. ,,Ik vond het wel een mooi liedje.”

Gescandeerd

Terug naar de inhoud. Het publiek in het Philips Stadion wil onderhand wel eens wat meer zien van de topaankoop van PSV, dan de flitsen van eerder dit seizoen. Tot verrassing van velen, onder wie Gutiérrez zelf, besloot Van Bommel de Mexicaan een kwartier voor tijd in te brengen. ,,Het is niet zo dat dat te maken heeft met de liedjes van het publiek, anders zou ik elke speler moeten inbrengen wiens naam wordt gescandeerd. Ik probeer het elftal beter te maken met de wissels”, zo verklaarde de trainer. ,,Wij hebben gewoon veel spelers, waarvan het niveau op trainingen heel dicht bij elkaar ligt. Bij een wissel kijk je goed wat bij elkaar past of bij de wedstrijd past. Soms valt er in een wedstrijd op een andere plek ruimte, waardoor je je strijdplan een beetje aan moet passen. Als je bijvoorbeeld ziet dat je over de linkerkant niet doorkomt, moet je het constateren, erover gaan nadenken en het dan gewoon doen. Het publiek mag daarbij zingen wat ze willen. Als ze maar over onze spelers zingen en niet tegen ons.”