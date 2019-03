Van Bommel krijgt in aanloop naar NAC-thuis vooral vragen over spitsuur bij Ajax

Dat het in de voorbeschouwing op het duel met NAC meer ging over Ajax dan de Bredanaars, lag vrijdag niet aan Mark van Bommel. De trainer van PSV verwacht dat Mitchell van der Gaag zaterdag een defensief ingesteld elftal opstelt en denkt dat de opdracht in het Philips Stadion minder eenvoudig is dan uit de ranglijst zou kunnen blijken. Menigeen rekent op een ‘een nulletje of vier’, maar voor PSV was vorige week na drie gelijke spelen de fase aangebroken waarin vooral winnen centraal stond. Bij voorkeur gebeurt dat met ruime cijfers, maar het veiligstellen van de punten is in deze fase het belangrijkste voor de coach. ,,We streven er altijd naar om ook het publiek te vermaken”, zei Van Bommel, die veel vragen kreeg over het drukke programma dat concurrent Ajax nog te wachten staat. ,,Hadden wij dat maar....”, verzuchtte hij bijna.

De Amsterdammers verbaasden deze week de voetbalwereld door te schitteren in Bernabeu en moeten PSV in de eredivisie nog altijd boven zich dulden. Als het aan Van Bommel ligt, blijft dat uiteraard zo. Dat PSV via een ritme van één duel per week de route naar de begeerde titel kan afleggen, ziet hij niet direct als een voordeel. ,,Ploegen spelen per jaar tussen de vijftig en zestig wedstrijden en spelers van topteams kunnen daar mee omgaan”, denkt hij. Na zaterdagavond speelt PSV dit seizoen nog maar negen officiële duels, waar Ajax er dan nog minimaal veertien voor de boeg heeft. Het zou in de titelrace van invloed kunnen zijn op de frisheid, maar Van Bommel gelooft daar niet in.

