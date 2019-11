Van Bommel krijgt met PSV de vijfde tik op rij: ‘Maar ik zie nog perspectief’

,,Tot de rust hielden we het op 0-1 en hadden we de goede verdedigende discipline. Daarna viel dat weg. We moeten realistisch en eerlijk zijn, dat we hier geen resultaat halen. Het ligt volledig aan onszelf en ook aan de situatie waarin we zitten. Een aantal dingen is verklaarbaar en het stapelt zich op.”



Hoe is de situatie voor PSV om te keren? ,,Er is een aantal verklaarbare redenen. Het is geen excuus, maar het is wel zo”, zo doelt Van Bommel op de blessures van Steven Bergwijn en Donyell Malen en de schorsingen van afgelopen week. Bergwijn en Malen zijn er ook zondag tegen Willem II niet bij en dus blijft het voorin tobben bij het zwalkende PSV. ,,Voor sommige spelers is het de eerste keer dat ze in zo'n situatie als deze komen. Voor mij is het hetzelfde. Het is absoluut niet goed, dit resultaat. In de eerste helft hadden we al niet de rust om er onderuit te voetballen. LASK is een opportunistische, hardwerkende ploeg en dan is dat nodig.”